Point épidémiologique : La leptospirose toujours très active

La SHLMR et YouGreen ont organisé une journée de sensibilisation au tri et au réemploi des déchets à la Forêt de l’Étang Salé, réussissant à collecter une quantité significative de déchets tout en promouvant l’utilisation d’une application mobile pour encourager des pratiques éco-responsables parmi les locataires et habitants de la région.