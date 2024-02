Plus de 900 participants attendus ce dimanche à Bras-Panon pour le Trail de l’Eden

Bras-Panon se prépare à vibrer au rythme du Trail de l'Eden 2024. Cette course, compétition incontournable du championnat de La Réunion de trail court (25 km), aura lieu ce dimanche 18 février. Ouvert à tous, licenciés et non-licenciés, l'événement offre également une randonnée de découverte sur 12 à 14 km destinée aux cadets-juniors.

Les détails de cette 3e édition ont été dévoilés ce mercredi par le maire Jeannick Atchapa, sa seconde adjointe en charge des sports Nina Roger, sans oublier Philippe Royer (Président de l’Athletic Club Bras-Panon), Nicolas Avriama (Directeur de course), et Samuel Lebon (Fondation Père Favron), association qui rejoint l’aventure en tant que nouveau partenaire.

Le départ sera donné au Champ de Foire avec des horaires spécifiques : 6h00 pour les licenciés, 6h25 pour les non-licenciés, et 7h pour la randonnée de découverte. Un rendez-vous matinal promettant une journée sportive et conviviale, alliant compétition intense et découverte de lieux emblématiques.

Une popularité croissante

En effet, les participants auront l’opportunité de traverser le domaine de l’Union, site historique à Bras-Panon, désormais propriété de la Fondation.

Les organisateurs anticipent une participation record avec près de 900 concurrents répartis sur les trois épreuves. Un engouement qui confirme la popularité croissante du trail de l’Eden.

L’épreuve reste fidèle à son esprit inclusif, ouvrant ses portes aux passionnés de trail, qu’ils soient licenciés ou non. La randonnée de découverte offre également une opportunité aux cadets-juniors de s’immerger dans cette aventure sportive.