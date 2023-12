Origines et traditions de Noël

Au-delà de la tradition religieuse, Noël a traversé les époques, les continents et les cultures. Cela tient probablement aux moments de partage, aux tablées couvertes de mets délicieux, aux cadeaux que l'on s'offre et aux décorations qui illuminent aujourd'hui maisons et espaces publics.

Dans l’hémisphère nord, le moment à partir duquel les jours se rallongent constitue depuis des siècles un motif de célébrations dans de nombreuses traditions religieuses.

Les Romains fêtaient par exemple sur plusieurs jours les Saturnales.

Les avis des historiens divergent sur le contexte du choix de la date, mais reste que l’Église romaine fêtait déjà Noël le 25 décembre au IVe siècle après J.C.

Noël, c’est donc la fête de la Nativité et plus précisément l’incarnation de Dieu. La crèche et les santons viennent ainsi représenter ce moment important pour les chrétiens.

Dès le moyen-âge, musique, cadeaux et décorations sont devenus la norme, relate le National Geographic.

Le sapin orné et illuminé prend son origine d’une coutume païenne allemande, et Saint-Nicolas (Saint-Patron des enfants fêté le 6 décembre) devient le Père Noël au 19ᵉ siècle, popularisé par les immigrés allemands aux États-Unis.

En s’exportant, les traditions liées aux fêtes de Noël se sont adaptées. Selon Le Parisien, les Indiens décorent leurs maisons avec des feuilles de manguiers et les Australiens ont pris l’habitude de surfer les vagues déguisés en Père Noël après les festivités…

À La Réunion, quand les flamboyants et les letchis se parent de rouge, c’est que Noël approche. Les traditions d’un “Noël en rouges flocons” ont changé au fil des années pour devenir de plus en plus commerciales.

Mais la magie de Noël réside toujours dans le partage, la solidarité, la joie, la paix et le plaisir d’être ensemble.

C’est dans cet esprit que toute l’équipe de Zinfos974 vous souhaite un joyeux Noël !