« Opération place nette » : La gendarmerie quadrille La Réunion

« Après le cyclone Belal, nous voulions renforcer notre présence sur le territoire, pour assurer l’ensemble des missions régaliennes de la gendarmerie de La Réunion, dont notamment le contrôle des flux », explique le Chef d’Escadron (Cen) Develay, commandant de l’EDSR. Cette opération d’envergure sur la commune de Sainte-Marie, a été précédée de nombreuses autres opérations sur tout le département dont Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Benoit et Bras Fusil.

Pour mener à bien cette mission, le Cen Develay avait à sa disposition 164 personnels de la gendarmerie dont un escadron venu en renfort de métropole afin de prêter main forte après le passage du cyclone. Ces types de contrôles routiers se déroulent sous réquisition judiciaire et permettent aux militaires de procéder à des fouilles de véhicules, particulièrement pour la recherche de produits stupéfiants. À ce titre, une équipe cynophile était présente avec le chien spécialiste dans la détection de substances prohibées. « Nous pouvons faire ouvrir les coffres, contrôler le conducteur et les passagers à la recherche de diverses infractions, que ce soit routières, mais aussi des recels et des produits stupéfiants« , confirme le commandant.

Lors de cette opération, un pilote de scooter, détecté positif aux stupéfiants, est reparti sans son engin. Comme le veut la procédure, le prélèvement salivaire est ensuite envoyé dans un laboratoire qui est le seul habilité à confirmer avec certitude la présence de stupéfiants. Pour autant, comme l’explique le commandant : « Sans attendre les résultats, il y a déjà une suspension administrative du permis de conduire qui est prononcée. En cas de confirmation par le test salivaire, il y aura un avis de rétention administrative qui sera prononcé« . Contrairement aux idées reçues, cela ne dépend pas du type de véhicule, « que ce soit les cyclomoteurs, les véhicules légers ou les poids lourds, l’infraction de conduite sous stupéfiants est caractérisée« , conclu le commandant Develay.