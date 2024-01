Onze femmes accusent l’humoriste Seb Mellia de viol et d’agressions sexuelles

“J’ai le cœur brisé pour ces femmes”, explique Florence Mendez ce jeudi via un message sur son compte Instagram. “L’une parle d’un rapport consenti, mais brutal. Une autre raconte avoir été plaquée contre un mur et embrassée de force. Les deux dernières racontent des rapports forcés, dont des sodomies avec retrait du préservatif pendant l’acte sans consentement de la partenaire. Et pour toutes, des pressions et des intimidations pour qu’elles ne parlent pas”, explique Florence Mendez.

Si quatre témoignages de victimes étaient au début recensés par la comédienne, d’autres n’ont pas tardé à contacter Florence Mendez. Au total, onze femmes accusent l’humoriste d’origine réunionnaise de rapports non consentis et la comédienne belge affirme continuer de recevoir d’autres messages de femmes ayant croisé la route de Seb Milla. “Il y va de la sécurité des femmes qui fréquentent le milieu de l’humour”, poursuit Florence Mendez sur son post.

“Beaucoup dans le milieu de l’humour savaient”, explique Florence Mendez, qui depuis ce jeudi multiplie les posts et les lives afin de relayer la parole des victimes.

Le mis en cause n’a pour l’instant pas réagi aux accusations.