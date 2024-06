Olivier Dugain, ex-Croire et Oser, rallie Frédéric Maillot

Olivier Dugain, ancien membre de Croire et Oser et ex-soutien d'Alexandre Laï-Kane-Cheong, a annoncé son ralliement à Frédéric Maillot pour les prochaines élections législatives dans la 6e circonscription. Lors d'une conférence de presse, il a exprimé sa perte de confiance envers Alek Laï-Kane-Cheong et a dénoncé ce qu'il considère être une "supercherie politique" orchestrée par la Plateforme réunionnaise menée par Ericka Bareigts et Maurice Gironcel.

Selon Olivier Dugain, Alexandre Laï-Kane-Cheong, soutenu par la Plateforme réunionnaise, a perdu toute légitimité. « Il était absent pendant quasiment un an depuis qu’il était inéligible. Il n’est plus sur le terrain, ne rencontre plus les gens, et n’est même plus actif sur les réseaux sociaux, » a déclaré Olivier Dugain. Il a critiqué « l’absence » du secrétaire général de Croire et Oser, affirmant que ce dernier « ne respecte pas ses propres principes de présence quotidienne en politique« .

Une rupture de confiance

Olivier Dugain a dénoncé le retour inattendu d’Alek Laï-Kane-Cheong au début de la campagne législative. « Il arrive au moment des élections pour obtenir un mandat. Il ne pose même pas la vraie question de son engagement. Est-il vraiment là pour changer les choses ou simplement pour obtenir un mandat et les avantages financiers qui l’accompagnent ?« , s’est-il interrogé.

Olivier Dugain a également exprimé son mécontentement quant à « l’alliance entre Alexandre Laï-Kane-Cheong et Maurice Gironcel », mettant en avant le « non-alignement » de Croire et Oser. Pourtant, des anciens du parti n’avaient pas hésité à rejoindre d’autres mouvements politiques lors des derniers scrutins, comme Vanessa Payet lors des dernières législatives, qui avait rejoint le PS et Philippe Naillet dans la 1ère circonscription, et même Frédéric Maillot lors des régionales en rejoignant le PLR et Huguette Bello.

Mais le soutien obtenu par Alek Laï-Kane-Cheong de la part de la Plateforme réunionnaise et donc, de Maurice Gironcel, a été la goutte de trop, estime Olivier Dugain. « Alexandre Laï-Kane-Cheong a été le leader de notre liste, »Lespri lé ankor là ». Mais aujourd’hui, on peut dire que « lespri la finn fou le camp ». Il marche main dans la main avec quelqu’un qu’il combat depuis quatre ans. Comment peut-on faire accepter ça à la population ?« , déplore-t-il.

Le choix de Frédéric Maillot

Olivier Dugain a longuement expliqué son choix de soutenir Frédéric Maillot, député sortant de la 6e circonscription, en soulignant « l’engagement sincère » de ce dernier pour la circonscription. « Frédéric Maillot a pris contact avec moi il y a environ neuf mois pour m’apporter quelques vérités. Dès dimanche soir, j’avais déjà envoyé un message à Frédo pour l’aider dans sa campagne. Depuis deux ans, il s’engage pour le territoire, la 6e circonscription et La Réunion. Malgré ma campagne à charge contre lui, il m’a accordé le pardon pour mes écarts et mes erreurs, » a-t-il précisé.

Il conclut : « Frédéric Maillot a fait le choix de quitter Croire et Oser pour rejoindre le PLR, mais ne nous a pas entraîné dans son choix. Il incarne les valeurs que nous défendons, et je suis convaincu qu’il est le mieux placé pour représenter notre circonscription« .