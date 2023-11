Nouveau bureau et président pour l’association Technopole de La Réunion

Le communiqué :

L’association de la Technopole qui œuvre à la croisée de tous les chemins de l’innovation, est fière d’annoncer la composition de son nouveau bureau, pour donner suite aux élections effectuées lors du dernier conseil d’administration.

M. Daniel RAMSAMY a été réélu au poste de Président, renforçant ainsi son engagement continu en faveur de l’innovation sur le territoire. Il déclare, « Je suis avant tout un président fier de l’équipe des permanents et bénévoles, qui œuvre au quotidien au sein de notre association. Je réaffirme nos 3 grandes missions Technopolitaines qui sont, détecter et accompagner tous les projets innovants du territoire, soutenir les filières par l’innovation et valoriser notre territoire comme un atout économique et social de notre grande région Indo-Pacifique …Merci à tous nos partenaires financiers qui nous soutiennent depuis 23 ans, nous avons besoin d’eux pour soutenir nos innovations, le temps est un allié si nous anticipons et observons ce monde qui va vite. »

Le nouveau bureau, élu lors du dernier conseil d’administration qui s’est tenu le 07 novembre, témoigne d’une représentation diversifiée des acteurs clés en la présence des collectivités territoriales, des acteurs du milieu technologique et entrepreneurial.

Le nouveau bureau est composé, de 3 membres issus du monde économique (ORANGE Réunion-Mayotte, les cabinets 3A et la SAS ISODOM), de 3 membres de l’enseignement supérieur et de la recherche (Association APLAMEDOM, Université de la réunion et le CHU), par 3 membres des organisation professionnelles et institutions publiques (MEDEF, CROEC, CPME) ainsi que par ses 8 membres fondateurs ( Etat, Conseil Régional, CINOR, Conseil Départemental, Université de la réunion, CIVIS, Mairie de Saint-Denis et Mairie de Saint-Pierre).

Toutes ses compétences réunies au sein de ce bureau, rappelle qu’une Technopole née toujours d’une volonté des acteurs de son territoire, au service du territoire pour stimuler et accompagner la croissance et l’innovation.

La Technopole remercie tous les acteurs de l’écosystème pour leur soutien continu ainsi que tous les entrepreneurs. Ensemble, nous continuerons à tracer la voie de l’excellence en matière d’innovation et de développement économique et social.