Mort de Robert Badinter : Hommage

Jean Hugues Ratenon, député de la Réunion :

Il n’y a pas de mot pour pouvoir rendre hommage à Robert BADINTER.

Pas de mot parce que c’est un très grand Homme qui vient de nous quitter. Mr BADINTER est le père de l’abolition de la peine de mort en France en 1981 sous la présidence d’un autre grand Homme : le Président MITTERAND.

Il n’y avait qu’un homme de gauche pour réaliser cette grande avancée : mettre fin à un acte de barbarie dans le pays des droits de l’homme.

Un homme habité d’un profond sens de justice et de valeurs humaines. Oui Robert Badinter à toute sa place dans l’Histoire de la France.

Oui tout comme Simone Veil pour sa loi sur le droit à l’avortement, Robert Badinter a toute sa place au Panthéon.

Je salue très respectueusement sa mémoire et présente mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et à ses très nombreux amis politiques surtout du Parti socialiste