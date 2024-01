Mobilisation des agriculteurs sur les routes de La Réunion ce mardi

Des cortèges de tracteurs prennent la route ce mardi matin depuis le Sud et l'Est pour rejoindre la préfecture. Les agriculteurs de La Réunion expriment aujourd'hui leur soutien aux syndicats nationaux mobilisés depuis plusieurs jours mais revendiquent aussi une amélioration de leurs conditions de travail et un soutien suite à la série d'intempéries sur l'île.