Météo : Un temps agité pour débuter 2024

Pour ce jour de l'An, le gris est la couleur dominante du ciel de notre île avec par moments des averses modérées à localement fortes. Peu de régions à l'abri de ces pluies même si elles privilégient l'Est et le Sud-Est où elles peuvent prendre un caractère orageux comme autour du Volcan.

La Réunion est toujours en vigilance Orange Fortes Pluies/Orages sur les zones Est et Sud-Est et Jaune sur la zone Nord ce lundi matin. Ce temps perturbé se poursuit une bonne partie de la journée avant une timide amélioration attendue en fin d’après midi avec des averses qui se font moins virulentes.

Le vent s’oriente au secteur Nord-Est. Il est sensible de la Pointe des Galets à la Pointe des Aigrettes avec des rafales jusqu’à 60 km/h ainsi que de Sainte-Rose à Saint-Joseph. Les sommets et les plaines ne sont pas épargnées par ce vent turbulent avec là-aussi quelques bonnes rafales. Les plages de l’Ouest et la région de Saint-Pierre restent soumises aux brises.

Les températures restent lourdes avec ce vent de Nord associé à toute cette humidité, prévoient les services de Météo France.

La mer est peu agitée à agitée. Une houle de Sud proche de 2 mètres déferle de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades, en passant par Saint-Pierre.