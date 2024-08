Météo : Du soleil et des nuages

Bulletin de Météo France :

Situation générale

Régime d’alizé modéré à localement assez fort, souvent sec.

La journée débute globalement sous le soleil, à l’exception de la frange littorale Est, où des nuages plus nombreux peuvent distiller quelques petites averses. Cependant, même sur cette zone, les éclaircies reprennent le dessus en seconde partie de matinée

L’après-midi, les nuages de pente se développent, et glissent ensuite vers l’océan, mais sans précipitations. Le long des côtes Nord, le cirque de Cilaos et vers l’Étang-Salé, les périodes ensoleillées résistent. Les sommets devraient rester au dessus de la couverture nuageuse.

La nuit suivante la masse d’air devient plus humide et quelques averses sont attendues sur l’Est et le Nord.

L’Alizé accélère le long des côtes Nord, et également sur le Sud Sauvage avec des rafales entre 50 et 60km/h. Ces rafales peuvent temporairement gagner Saint-Pierre en soirée. Sur les sommets et crêtes exposés, quelques rafales sont également attendues. A l’Ouest c’est un régime de brises qui perdure.

La mer est généralement agitée, mais forte et croisée le long du Sud Sauvage. Une longue houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres déferle sur le rivage situé entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table.