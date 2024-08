Météo à La Réunion : Jusqu’à quand le vent et la fraîcheur ?

Les conditions météorologiques devraient rester très venteuses tout au long de la semaine. Météo France indique que le plus fort des vents est attendu vers mercredi avec des rafales de 80 km/h sur les côtes et Hauts les plus exposés.

Le ciel devrait être assez chargé sur une moitié de l’île à l’Est d’une ligne Saint-Denis/Saint-Joseph. Des averses faibles à modérées sont attendues dans le courant de la semaine.

La sensation de fraîcheur accentuée par le vent devrait perdurer jusqu’en fin de semaine. La météo devrait être plus clémente ce week-end. Moins de vent et des températures au-dessus de la moyenne sont prévus.