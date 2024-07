Matinées de l’Emploi Agricole spéciales « Canne »

À l’approche de la campagne sucrière, la Chambre d’agriculture et ses partenaires organisent les Matinées de l’emploi agricole les 16 et 18 juillet prochains dans le Sud et l’Ouest de l’île. L’objectif : informer, accompagner et mettre en relation les demandeurs d’emploi et les exploitants agricoles à la recherche de main d’œuvre.

Vous êtes à la recherche d’un emploi saisonnier ou régulier dans le milieu agricole, mais vous rencontrez des difficultés pour décrocher un contrat de travail ? Vous êtes chef(s) d’exploitation spécialisé(s) en production cannière et vous recherchez un ou des salarié(e)s agricole(s) pour la campagne sucrière qui se profile ? Les Matinées de l’Emploi Agricole ont été pensées pour vous.

La cellule « Espace Emploi Agricole » du département Entreprise de la Chambre d’agriculture et ses partenaires (DAAF, Département, France Travail, CAF et Tereos) organisent les « Matinées de l’Emploi Agricole » destinées spécifiquement à la filière Canne et à la campagne sucrière.

Le premier rendez-vous est programmé le 16 juillet de 08h30 à 12h00 au Pôle Canne des Casernes à Saint-Pierre et un second, le 18 juillet au Pôle Canne des Tamarins dans l’Ouest de l’île, sur le même créneau horaire et toujours en compagnie de nos partenaires.

Un nouveau dispositif d’accompagnement de 600 euros pour les demandeurs d’emploi

L’objectif de la Chambre d’agriculture à travers ces matinées est de faciliter la mise en relation entre les employeurs potentiels que sont les agriculteurs et les demandeurs d’emploi à la recherche d’un contrat de travail dans le cadre de la saison sucrière ; ces rendez-vous permettant aussi aux publics de s’informer sur les procédures, les dispositifs d’aide existant dont la prime (600 euros sur deux mois) destinée à cumuler RSA et rémunération pour les emplois saisonniers.

L’Espace Emploi Agricole (EEA) de la Chambre d’agriculture a pour mission de favoriser l’embauche déclarée toutes productions confondues, de conseiller sur le type de contrat le plus adapté à la demande des agriculteurs, de les accompagner dans le suivi social de leurs salarié(e)s agricoles mais aussi d’assurer une veille juridique sociale agricole afin d’être à jour en matière règlementaire.

Pour les demandeurs d’emploi en recherche de contrat et les agriculteurs en quête de main d’œuvre dans le cadre de ces Matinées, vous pouvez d’ores et déjà adresser vos candidatures et offres sur eea@reunion.chambagri.fr

Frédéric VIENNE

Président de la Chambre d’agriculture