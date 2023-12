Communiqué :

C’est Noël avant l’heure pour des enfants de l’école Ravine Daniel située dans les hauts de la Commune de Saint-Paul grâce à l’Association 1000 Sourires. Ils ont eu le privilège de rencontrer le pilote du Rafale Solo Display Bertrand Butin et de pouvoir échanger avec lui sur son métier hors norme. « L’aviation fait rêver les enfants, c’est donc un plaisir d’avoir à nos côtés Bertrand Butin pour les fêtes de Noël», déclare le président de l’Association 1000 Sourires, Ibrahim Ingar.

Comme tout droit sorti de la vidéo que les élèves de CM1 et CM2 regardaient avec leur professeur, le pilote de chasse a fait son entrée dans leur classe vêtu de sa combinaison de vol. Les marmailles ont alors lancé des cris émerveillés, reconnaissant immédiatement l’homme qu’ils venaient de voir en vidéo effectuer des dizaines de loopings à bord de son Rafale Solo Display. Cette belle surprise a été organisée par l’Association 1000 Sourires : le pilote est venu spécialement de métropole pour rencontrer les marmailles.

Un échange très vivant avec Bertrand Butin !

Pendant plus d’une heure, Bertrand Butin dit « Bubu » a répondu avec plaisir aux questions des enfants. Le vertige, la formation suivie, l’entraînement quotidien ou encore la question de la passion, tout y est passé ! Les enfants se sont montrés très curieux et n’ont pas manqué d’interrogations concernant le métier du pilote de chasse. L’ambassadeur de l’armée de l’air a avoué « avoir été surpris par toutes ces questions et a félicité l’engouement des jeunes Réunionnais ».

Pour lui, « ce genre d’échanges est toujours important car c’est dès le plus jeune âge qu’on doit insuffler aux enfants des rêves comme ceux-ci pour leur donner la motivation nécessaire ». Un avis partagé par Jean-Louis Cadas, directeur de l’école Ravine Daniel, qui considère que « les enfants ont besoin de cette dose d’ambition pour leur parcours futur ».

Bertrand Butin devient parrain de l’Association 1000 Sourires

Après le Réunionnais Sébastien « Babouc » Nativel, ancien pilote de Rafale, Bertrand Butin est à son tour devenu parrain de 1000 Sourires en présence d’un parrain historique de l’association, l’ex footballeur et actuel entraîneur de l’équipe féminine du FC Fleury 91, Fabrice Abriel. « J’accompagne Bertrand Butin pour l’action du jour et je pense que les enfants mesurent la chance qu’ils ont eu de le rencontrer», déclare le champion de France avec l’Olympique de Marseille. Le pilote de Rafale se dit quant à lui « fier de faire désormais partie de l’association et apprécie beaucoup son séjour sur notre île où il vient pour la première fois ».

Des souvenirs mémorables pour ces jeunes élèves

Cette action était la dernière de 1000 Sourires pour cette année 2023, qui a vu accueillir le 12 000ème enfant parrainé (février 2023). Et on peut dire que cette 302ème opération de l’association est plus que réussie car certains enfants aimeraient désormais devenir pilote.

C’est le cas par exemple de Warren, qui déclare : « C’était très surprenant de voir le pilote en vrai après l’avoir vu en vidéo ! Je ne pensais jamais le rencontrer. J’ai pu poser plein de questions parce que moi aussi je veux être pilote ! » Même son de cloche chez Anna, qui confie : « Moi je voulais déjà être pilote et aujourd’hui « Bubu » m’a appris qu’il y avait beaucoup de travail derrière ce métier. Mais ça m’encourage encore plus, surtout qu’il a précisé que même les femmes pouvaient prétendre à ce poste. »

En plus des échanges riches en informations, les enfants ont pu repartir avec un autographe du pilote. La journée s’est soldée par un énorme câlin collectif et une belle photo de famille ! Découvrez un aperçu en images de ce moment privilégié qui a marqué les élèves :

C’est la tête dans les nuages et des étoiles plein les yeux que les petits saint-paulois sont rentrés chez eux.

« Je suis ravi de clore cette année 2023 avec Bertrand Butin. Cette opération a été marquée par un moment d’échanges très enrichissant, qui suscitera peut-être des vocations. Depuis sa création en juin 2006, l’association a parrainé près de 12 500 enfants et on espère pouvoir continuer à émerveiller les marmailles l’année prochaine », souligne Ibrahim Ingar, qui a tenu à remercier ses partenaires, sa petite équipe de bénévoles et ses parrains en cette fin d’année. Cela fait 17 ans que le président de l’association oeuvre pour offrir des moments magiques aux enfants et il compte bien poursuivre sur sa lancée avec encore de belles actions à venir en 2024.

1000 Sourires c’est à ce jour :

302 opérations réalisées et 12 500 marmailles parrainés.

