Madagascar : Marc Ravalomanana candidat à Antananarivo

« Après avoir réfléchi calmement, consulté et reçu la bénédiction de ma famille, discuté avec les institutions en charge des élections, et confié toutes mes intentions et mes plans à Dieu, j’ai pris la décision de me porter candidat à la mairie d’Antananarivo. »

C’est par ces mots que Marc Ravalomanana, 74 ans, a officialisé sa candidature aux municipales. Ces élections auront lieu le 11 décembre prochain.

« Je vous ai déjà assuré que je ne laisserai pas le peuple malgache seul, et je vous ai déjà annoncé que je consacrerai le reste de mes jours à la reconstruction de la Nation », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa page Facebook avec à ses côtés son épouse Lalao Rakotonirainy.

En décembre dernier, Marc Ravalomanana était arrivé en troisième position de la présidentielle avec 14,39% des suffrages, loin derrière le président sortant Andry Rajoelina (58,96%), et avait talonné le candidat du parti PSD, Siteny Randrianasoloniaiko avec 14,39%.

Avant d’occuper la plus haute fonction politique du pays entre 2002 et 2009 où il a été contraint à l’exil en Afrique du Sud, l’entrepreneur à la tête du parti Tiako i Madagasikara (TIM) qu’il a fondé, avait déjà été maire d’Antananarivo de 1999 à 2002. Deux autres candidats se sont pour le moment fait connaître, il s’agit de Rinah Rakotomanga et de Gascar Fenosoa. Les candidats ont jusqu’au 15 septembre pour se déclarer. Parmi eux, le nom du candidat présidentiel se fait toujours attendre.