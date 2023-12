Madagascar : Le président Andry Rajoelina officiellement réélu au premier tour

Avec 2.858.947 voix en sa faveur (sur un total de 10.512.419 inscrits sur les listes électorales), Andry Rajoelina a été réélu président de la République malgache, avec un taux de participation de 46 %.

Avec 58,96% des voix, Andry Rajoelina devance Siteny Randrianasoloniaiko (14,39%), qui recueille 697.691 suffrages. Pour rappel, la campagne électorale a été marquée par plusieurs scandales politiques et des violences policières, au point que dix candidats sur treize ont appelé au boycott de l’élection.

Dans le communiqué conjoint publié sur le compte X de l’ambassade de France à Madagascar, plusieurs institutions, dont la Délégation de l’Union européenne, les ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, de Corée, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suisse « prennent acte de la publication par la Haute cour constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection » proclamant la victoire d’Andry Rajoelina.

« Compte tenu des tensions et des incidents ayant émaillé le processus électoral et du contexte politique tendu », poursuit le communiqué, « il appartient désormais au Chef de l’Etat, avec toutes les forces vives du pays et les institutions concernées, de prendre les mesures à même de restaurer un climat de confiance propre au dialogue. »