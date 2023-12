Lycée Le Verger : Préavis de grève en soutien de deux agents déplacés par la Région

Un débrayage pour la dernière journée d’ouverture de l’année. Ce matin, le syndicat Snuter, soutenu dans sa démarche par le SAFPTR, a manifesté son soutien à deux agents de la Région en poste au lycée Le Verger de Sainte-Marie. Les deux personnels auraient été informés vendredi par téléphone qu’ils font l’objet d’une enquête administrative suite à un courrier anonyme et qu’ils seront déplacés à la prochaine rentrée.

« Pour déplacer deux agents, il faut soit passer par une séance en comité paritaire, soit par une commission de discipline. On est dans la fonction publique, on ne peut pas faire n’importe quoi », proteste Vincent Lai Go, délégué syndical Snuter, en soulignant que les deux agents avaient le soutien d’enseignants et de personnels administratifs.

« On ignore ce qui leur est reproché parce qu’il s’agit d’un courrier anonyme, mais même si les faits reprochés sont graves, on doit passer par une commission de discipline. Nous avons déposé un préavis de grève pour la rentrée avec le SAFPTR. Ces agents ne peuvent pas être déplacés comme des marionnettes », martèle Vincent Lai Go.

Selon les services de la Région, « une enquête administrative a été menée suite à un courrier anonyme reçu le 22 septembre 2023 relevant la consommation d’alcool au sein du lycée ainsi que du coulage (perte de denrées inexpliquée au niveau de la cuisine satellite). L’avis de la proviseure a été demandé le 25 septembre 2023. » Dans le cadre de l’enquête administrative, des personnels de la DRH de la Région ont rencontré « la proviseure, l’adjointe gestionnaire, l’encadrant et l’ensemble des agents qui ont souhaité apporter un témoignage ». La collectivité indique que c’est ce processus qui a conduit à la décision de déplacement des deux agents. « Ce déplacement ne relève pas de la compétence de la commission administrative paritaire comme l’indique le syndicat. Dans l’intérêt du service, et en l’occurrence, c’est le cas, l’autorité peut être amenée à affecter un agent au sein d’un autre service ou établissement. Les conclusions de l’enquête ont été transmises à la direction de l’établissement le 11 décembre dernier. Le caractère strictement confidentiel des propositions a été signalé lors de l’envoi dudit message », concluent les services de la Région.