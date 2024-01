L’influenceur et humoriste Cleeveland en tournée à La Réunion

Communiqué

Humoriste et influenceur guyannais suivi par un million d’abonnés sur les réseaux sociaux, Cleeveland incarne Tania, le personnage d’une femme exubérante, sure d’elle et love coach à ses heures perdues.

Son franc-parler légendaire et ses conseils sans langue de bois ont fait sa popularité et l’ont propulsé au rang d’étoile montante de l’humour. La tournée de son nouveau spectacle “Tout ou rien” a déjà séduit de nombreuses villes de France hexagonale, d’Antilles française mais également d’autres capitales européennes comme Bruxelles.

Son spectacle sera joué à deux reprises, le jeudi 11 et le vendredi 12 janvier 2024 à 20h00 à La Cité des Arts de Saint-Denis. Dans ce nouveau spectacle, la love coach préférée des français parlera d’amour mais se mettra également à nu dans un projet qui devrait montrer une facette de Tania qui risque d’en étonner plus d’un.