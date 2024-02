L’horoscope 2024 des bonnes actions !

Les horoscopes sont nombreux sur les réseaux sociaux et sites dédiés. Certains sont gratuits, d’autres sont payants. Mais aucun n’est particulièrement plus ou spécialement moins précis que celui que vous ont préparé les membres de la rédaction de Zinfos974 qui ont tous la tête dans les étoiles.

Capricorne

Altruisme sera le maître-mot de cette année. Vous allez donc participer aux efforts menés par de nombreux bénévoles pour venir en aide aux plus démunis. Vous pourrez par exemple apporter votre soutien aux associations qui luttent contre le gaspillage alimentaire tout en apportant de la nourriture et du réconfort aux personnes dans le besoin comme l’association Agathe.

Et si vous avez l’habitude d’être sous les projecteurs deux mois dans l’année, de nouvelles aventures ambitieuses vous attendent.

Verseau

Pour ce qui est de l’amour, l’année 2024 sera mouvementée. Vous avez déjà un grand cœur, mais il sera plus grand que jamais. D’ailleurs, vous pourriez même être attiré par l’envie de devenir famille d’accueil pour chiens et chats abandonnés le temps qu’ils soient adoptés. Vous pourrez retrouver toutes les informations auprès des associations qui luttent toute l’année contre l’errance et la maltraitance animale. (Sauve ton bourbon, APEBA, Espoir Réunion, SPA Sud Alpine, etc.)

Poissons

Amoureux de la nature, vous aurez ce réflexe de toujours repartir avec vos déchets lors d’une randonnée ou d’un pique-nique. Un amour si fort que vous irez même jusqu’à participer aux journées de nettoyage des plages et littoraux de l’île avec des associations.

De nature lumineuse, vous brillerez tous les jours pendant une durée précise de 52 minutes par heure.

Bélier

Très responsable, vous allez vous assurer cette année d’être bien inscrits sur les listes électorales et de prendre part à l’élection historiquement la plus boudée à La Réunion : Les Européennes, prévues le 9 juin 2024.

Vous prendrez même le temps de vous informer sur les candidats et leurs programmes afin de faire le choix le plus judicieux pour le développement de La Réunion.

Taureau

Voilà quelqu’un de très respectueux des règles. Et cette année, vous vous appliquerez à suivre toutes celles en vigueur sur la route. Les distances de sécurité, les limitations de vitesse, l’absence de distracteurs, et la non-consommation des substances psychotropes ou de l’alcool.

Vous ferez tout pour participer à une meilleure sécurité sur les routes de La Réunion. Une prédiction réalisée grâce à la numérologie.

Gémeaux

Wokiste, vous faîtes attention aux difficultés des uns et des autres. Vous arrêterez donc de vous plaindre quand, à une caisse réservée au supermarché, on vous demande de laisser la place à une personne porteuse de handicap ou une femme enceinte.

Pareil dans les transports en commun. C’est avec plaisir que vous laisserez votre siège à quelqu’un qui en a plus besoin que vous. Une habitude qui concernera tous les décans du signe astrologique.

Cancer

Avec Mercure en rétrograde, vous saurez faire attention à toujours mettre votre clignotant et à ne jamais, – vraiment jamais – vous mettre à gauche dans un rond-point pour sortir à droite.

L’autre mauvaise habitude que vous n’aurez plus – grâce aux astres – est celle qui consiste à s’engager dans un carrefour alors que l’embouteillage devant vous va vous obliger à vous arrêter au milieu du croisement et bloquer toute la circulation.

Lion

Plutôt fourmi que cigale, vous êtes plutôt prévoyant. D’habitude, c’est vous que l’on retrouve à la caisse du supermarché le caddie rempli de packs d’eau et de sardines, ne laissant aux autres clients pour seul choix de se rabattre sur l’eau pétillante…

Mais vous avez décidé de changer ! Désormais, vous faîtes vos stocks avec modération.

Vierge

Accros aux réseaux, vous ? Un peu, sans doute, mais vous n’oublierez pas l’essentiel. Vous apprécierez davantage passer du temps avec vos proches et accepterez volontiers de vous resservir pour la troisième fois un assiette du cari poulet de mamie, plat qui sera sans doute immortalisé dans une story Insta. Quoi qu’il en soit vous prendrez toujours le temps de rendre visite à vos proches, et d’être un soutien sans faille pour ceux que vous aimez.

Balance

Grand sportif, vous adorez les boissons énergisantes. Grand gourmand, vous buvez souvent des sodas. Mais c’était avant que vos streamers préférés vous fassent découvrir une marque qui vous permet d’alterner entre thé, boisson énergisante et hydratante.

Des boissons que vous avez évidemment achetées après avoir souscrit à VPN dans l’espoir de ne plus jamais voir d’intégration de ce type de produits dans une vidéo YouTube.

Scorpion

Le soleil se couche à l’Ouest, ce qui veut dire que cette année, vous allez vous débarrasser de ce vilain défaut, de cette addiction, de ce fléau qui touche toute la population réunionnaise : Le ladilafé.

Vous arrêterez de chuchoter à l’oreille de votre collègue préféré dans un open space. Vous n’attendrez plus patiemment que l’un d’entre eux quitte la salle pour critiquer tout de lui. Vous ne disséquerez plus chaque geste et chaque mot de la nouvelle recrue.

Il vous arrivera malheureusement de refaire du ladilafé les jours où le soleil décide de se lever à l’Est.

Sagittaire

La lune contrôle la houle mais a aussi un impact fort sur la générosité de chacun. Et comme la lune est dans le ciel en ce moment, vous allez être poussés à faire le tri dans vos vêtements en bon état pour en faire profiter à d’autres.

Et sur le chemin, vous irez donner votre sang. Le passage du cyclone Belal a aussi eu des conséquences négatives sur le stock dans l’île.