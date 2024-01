30 morts sur les routes en 2023 : L’alcool en cause dans 1 accident sur 2

Le bilan routier 2023 fait état de 30 morts sur les routes du territoire réunionnais. Des résultats encourageants par rapport à l'année précédente malgré une hausse significative des accidents corporels. Nouveautés 2024, les personnes ayant 17 ans révolus peuvent s’inscrire en auto-école et conduire dès l’obtention du permis, et il n'y aura plus de retrait de points pour les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.