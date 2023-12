L’espionnage, obsession réunionnaise : Les films les plus visionnés sur Netflix

L’année touche à sa fin et c’est l’heure de faire le bilan et de répondre aux questions les plus importantes. Qu’a-t-on appris au fil des mois ? Sommes-nous une personne plus accomplie qu’au début de l’année ? A-t-on rempli tous nos objectifs ? A-t-on pris le temps d’être aux côtés de nos proches ? Est-on venu en aide à notre prochain ? Mais aussi, qu’a-t-on regardé en streaming ?

Les plateformes de streaming sont à La Réunion comme partout ailleurs devenues la source principale de visionnage de films.

Netflix, comme Amazon et Disney+ sont des offres disponibles à La Réunion. Mais seul le premier conserve un classement non chiffré de ses meilleures audiences. Le classement qui suit ne s’étend donc que sur le catalogue de cette plateforme.

Aussi, la rédaction de Zinfos974 a transformé le Top classique de Netflix en un championnat à points pour une représentation plus fidèle aux habitudes de streaming des Réunionnais.

Attention à noter que le classement ne montre pas à quel point un film a pu être dominateur mais plutôt sa longévité. Netflix ne dévoile pas ses audiences : Il est donc impossible de savoir si en deux semaines passées au sommet, un film a été visionné plus de fois qu’un autre. qui a aussi été numéro 1 à sa sortie.





TOP10 Films Netflix à La Réunion

Veyér do moun, les espions de quartier

Les films d’action dans l’univers de l’espionnage sont le genre le plus représenté dans le Top 10 de Netflix à La Réunion. Trois espions sont à l’affiche des quatre long-métrages les plus visionnés sur la plateforme dans l’île.

Jennifer Lopez est donc l’actrice la plus bankable de l’année sur Netflix avec sa prestation dans “The Mother”.

Le film français AKA voit Alban Lenoir lui aussi endossé le rôle d’un espion. Chris Hemsworth a lui aussi troqué son marteau magique pour des fusils d’assaut dans le deuxième volet de “Tyler Rake”. À noter que ce dernier film est le seul qui a connu une très notable hausse de son nombre de visionnage depuis notre classement des films préférés des Réunionnais sur la première moitiée de l’année.

De son côté, Gal Gadot, n’a pas pu retrouver le haut du classement, Agent Stone est sorti durant le second semestre 2024 et son script a été très largement critiqué au point où même Wonder Woman n’a pas pu faire de merveilles.

De l’action et un peu d’humour

Ce sont en tout 8 films du Top 10 qui entrent dans le genre assez large de l’action. Derrière The Mother de Jennifer Lopez, on trouve l’épilogue cinématographique de Luther, le policier interprété par l’éphèbe ébène Idriss Elba.

The Meg (En eau trouble) est lui aussi dans le Top 5. Un succès impressionnant pour un film de 2018 où Jason Statham se bat contre un requin préhistorique.

Mais l’OVNI du classement est “Tous en Scène 2”, une comédie musicale qui décroche la sixième place.

Les films plutôt humoristiques occupent le bas du Top 10 de Netflix à la Réunion. On retrouve notamment “You People” de Kenya Barris, le pape de la comédie noire américaine, avec à l’écran deux monstres du genre, Eddie Murphy et Jonah Hill.

“Ce que veulent les hommes” figure aussi dans le classement avec Taraji P. Henson d’Empire et la légende Tracy Morgan connu notamment pour 30 Rock. Le phénomène culturel Erykah Badu, le basketteur Shaquille O’Neal et Grant Hill font aussi partie du casting.

Le classement s’achève avec “Jumanji: Next Level”, un blockbuster qui rassemble le cousin de Roman Reigns, Dwayne Johnson, l’un des plus “grands” comiques noirs américains, Kevin Hart, le professeur de l’école du rock et membre de Tenacious D, Jack Black, ainsi que l’ancienne acolyte de Doctor Who et gardienne de la galaxie, Karen Gillan.

Restez connectés pour connaître le classement des séries les plus regardées sur Netflix à La Réunion.