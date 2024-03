Les instances de Génération Ecologie La Réunion renouvelées, un nouveau cap défini

Ce samedi 9 mars, les membres du groupe départemental de Génération Écologie La Réunion se sont rassemblés conformément aux statuts du parti, procédant ainsi au renouvellement de leurs instances. Cette réunion fait suite à la 14e Convention Nationale de Génération Écologie qui s'est déroulée les 15 et 16 décembre 2023. Vincent Defaud a été réélu référent départemental de Génération Écologie La Réunion, officialisé par les instances nationales de Génération Écologie le mardi 12 mars dernier

Accompagnant le référent départemental, plusieurs autres responsables ont été désignés pour occuper des postes clés : Ruth Dijoux (porte-parole et référente communale Saint-Pierre), Ludovic Sautron (référent Nord), Luc Lallemand (Référent Sud), Yanis Fontaine (référent communal Saint-Louis/La Rivière) et Frédéric Agathe (référent communal l’Étang-Salé.

Ce nouveau bureau départemental aura pour mission de concrétiser localement la motion « Vivre Autrement », adoptée lors de la 14e Convention Nationale de Génération Écologie en décembre 2023. S’inscrivant dans une démarche de « décroissance et de résilience », les représentants de Génération Écologie La Réunion se rendront sur le terrain, à la rencontre des Réunionnais, pour élaborer un programme axé sur ces valeurs.

Génération Écologie La Réunion s’engage, tout comme au niveau national, « à organiser la mobilisation de la société civile réunionnaise et des forces militantes locales ». Les axes prioritaires incluent la promotion de l’agroécologie, la défense d’une alimentation saine, et la protection de la biodiversité. « Face à l’ampleur inédite des régressions environnementales orchestrées par le gouvernement », le parti continuera de s’opposer au lobby de l’agro-chimie et de lutter contre l’usage excessif de pesticides.

Le nouveau bureau départemental de Génération Écologie La Réunion se tourne également vers l’avenir en se préparant activement pour les élections municipales de 2026. L’objectif est clair : œuvrer au succès des listes « éco-citoyennes dans les 24 communes de l’île ».