Les dernières prévisions météo pour ce 31 décembre

La journée sera caractérisée par un alizé d’Est assez véloce, en attendant la mise en place d’un flux de Nord-Est à Nord bien perturbé pour le début d’année.

Les rafales d’Est avoisinent 60 à 70 km/h sur les côtes Nord et Sud. Côté ciel, les zones littorales ventilées et les plages gardent des périodes lumineuses.

Ailleurs, la couverture nuageuse s’épaissit au fil des heures. Les averses concernent les hauts et l’intérieur à partir de la fin de matinée, plus particulièrement le secteur du Volcan. Le temps se dégrade le soir et la nuit sur une large moitié Est de l’île, annonçant un réveillon bien humide, arrosé et venté sur ces régions. Le coup de tonnerre et l’éclair visible en mer sur le littoral Nord pourrait bien remplacer les feux d’artifices de ce soir.

Les températures maximales se maintiennent entre 30 et 32°c sur le littoral et elles restent au-dessus de la normale dans les hauts dans une masse d’air humide et chaude.

La mer est peu agitée à agitée. Une houle de Sud proche de 2 mètres déferle de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades, en passant par Saint-Pierre. Elle se croise avec la mer du vent sur le Sud Sauvage. La houle d’alizé s’amplifie vers 1 mètres 50 l’après-midi entre Champ Borne et Sainte-Rose.