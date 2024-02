Les Comores : Une épidémie de choléra introduite par un navire en provenance de Tanzanie

Les autorités comoriennes ont-elles appliqué des mesures de quarantaine sur un navire suspecté de transporter un équipage touché par l’épidémie de choléra qui sévit dans certains pays d’Afrique de l’Est ? La question est sans doute sur toutes les lèvres à Moroni, où une rumeur a longtemps circulé selon laquelle le bateau aurait accosté sans préalablement déclarer une situation sanitaire préoccupante, avec un homme mort et un autre malade.

« Nous somme en train d’investiguer et nous suivons de près les membres de l’équipage», avait déclaré jeudi 1er février le directeur général de la santé de l’archipel des Comores, le Dr Saindou Ben Ali Mbae, rapportent nos confrères de La Gazette des Comores.

Finalement, le ministère de la Santé a officiellement déclaré une épidémie de choléra aux Comores le vendredi 2 février. Les échantillons testés se sont révélés positifs et les personnes isolées. Les autorités demandent à la population de respecter quelques règles comme le lavage des mains, bien cuire ses aliments et boire de l’eau potable.

La population et les voyageurs sont invités à se signaler « au moindre symptôme » et des consignes sanitaires strictes ont été adressées par les autorités. Toujours selon La Gazette des Comores, la dernière épidémie de Choléra dans l’archipel remonte à 2007 et aurait concerné 1.500 cas, pour une vingtaine de décès constatés.

Selon un communiqué du ministère comorien de la Santé daté du 1er février, ce serait en réalité plusieurs personnes de l’équipage qui présenteraient des « signes suspects ». Une dizaine de pays africains seraient actuellement touchés par l’épidémie de choléra selon le dernier recensement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).