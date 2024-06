Les chiffres de la session 2024 du baccalauréat pour l’académie de La Réunion

Communiqué

11 902 candidats inscrits cette année au baccalauréat, dont 204 relevant du ministère de l’Agriculture, 5 527 au bac général, soit 46 % des candidats.

2 817 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 23,5 % des candidats.

3 721 au bac professionnel dans 61 spécialités relevant de l’Éducation nationale et dans 9 spécialités relevant de l’Agriculture, soit 30,5 % des candidats.

Effectifs globaux en baisse de 0,8 % par rapport à 2023

198 candidats de moins en bac général.

35 candidats de plus au baccalauréat technologique.

67 candidats de plus au bac professionnel.

8 229 candidats inscrits aux épreuves anticipées de première (- 0,8 % par rapport à 2023)

Les filles représentent 51,4 % de l’ensemble des candidats (hors agriculture)

Candidat le plus jeune : 16 ans – Bac général – Lycée Pierre Lagourgue (Le Tampon)

Candidat le plus âgé : 39 ans – Bac professionnel – Candidat libre

Série générale

5 329 inscrits en série générale à la session 2024 dont 57,5 % de filles.

Séries technologiques

2 852 inscrits en séries technologiques à la session 2024 dont 51,3 % de filles

Séries professionnelles

3 721 inscrits en bac professionnel, dont 3 528 inscrits dans 61 spécialités de l’éducation nationale et 204 inscrits dans 9 spécialités relevant du ministère de l’Agriculture.

Le nombre de candidats inscrits au bac pro est en progression cette année (+ 67).

1 595 inscrits dans une spécialité de la Production (+ 36 par rapport à la session 2023).

2 126 inscrits dans une spécialité des Services (+31 par rapport à la session 2023).

Les effectifs sont toujours les plus importants dans les spécialités : Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (668), Métiers du commerce et de la vente option A : animation et gestion de l’espace commercial (451), métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (255).