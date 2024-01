Les apprentis de la Municipalité et du CCAS du Port à l’honneur

Le communiqué :

En ce lundi 29 janvier, Olivier Hoarau, Maire du Port, et les élus du Conseil Municipal ont reçu 18 apprentis en poste (11 nouveaux recrutés et 7 apprentis en cours) au sein de la municipalité et du CCAS.

L’emploi et la formation des jeunes constituent depuis longtemps un axe important de la politique de la Ville du Port. Cette année encore, la Ville poursuit son engagement en comptabilisant 18 contrats d’apprentissage dans des domaines variés (informatique, restauration scolaire, juridique…). Parmi eux, sept apprentis sont reconnus travailleurs handicapés (RQTH). Une intégration favorisée par la politique volontariste de la Ville menée depuis 2015 en matière d’insertion et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

En 2023, neuf contrats d’apprentissage ont débouché sur une intégration au sein des services municipaux sur des contrats PEC ou en CDD.

« L’apprentissage est un tremplin et ne donne pas droit à un métier. Je vous encourage à aller le plus loin possible dans vos études, de tenter des concours. C’est également un engagement de la ville de vous accompagner et de prendre part à la réussite de votre parcours professionnel », a déclaré Olivier Hoarau.

Pour rappel, le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Cette formation leur offre, au travers d’un travail effectif rémunéré et de l’encadrement d’un maître d’apprentissage, une opportunité pour leur insertion dans la vie active.