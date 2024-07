Les aides et primes pour les nouveaux bacheliers à La Réunion

Avec un taux de réussite de 82,1% au premier tour du baccalauréat, les lycéens réunionnais peuvent bénéficier de plusieurs aides et primes pour les accompagner dans la poursuite de leurs études. Ces aides sont proposées par le gouvernement, les collectivités locales telles que la Région et le Département, ainsi que certaines banques. Voici un tour d’horizon des dispositifs disponibles pour les 6.031 élèves ayant obtenu une mention, avec une moyenne d’au moins 12/20.

La bourse au mérite

La bourse au mérite est une aide proposée par l’État pour les étudiants qui ont obtenu une mention « Très bien » au baccalauréat. Elle permet de recevoir un complément de 100 euros mensuel en plus de la bourse sur critères sociaux. Pour en bénéficier, les nouveaux bacheliers doivent déposer un dossier social étudiant éligible aux bourses sur critères sociaux et s’inscrire dans un établissement supérieur à la rentrée prochaine. Les collectivités comme la Région et le Département, ainsi que certaines communes, peuvent également proposer des bourses au mérite.

La prime à la mobilité

Pour les futurs étudiants qui souhaitent suivre une formation hors de leur académie de résidence, la prime à la mobilité est une aide financière de 500 euros. Pour en bénéficier, il faut remplir plusieurs conditions :

Avoir bénéficié d’une bourse de lycée pour l’année scolaire 2023-2024.

Être inscrit sur Parcoursup.

Avoir confirmé au moins un vœu en dehors de son académie de résidence.

Avoir accepté définitivement une proposition d’admission hors de son académie de résidence.

Les aides de LADOM

Les Réunionnais peuvent également profiter des aides proposées par LADOM (L’Agence De l’Outre-Mer pour la Mobilité). Ces aides sont destinées à faciliter la mobilité des jeunes ultramarins pour leurs études ou leur formation professionnelle en métropole ou dans une autre région de France.

Primes bancaires

Certaines banques proposent des primes à l’ouverture d’un compte pour les nouveaux bacheliers, sur présentation de leur relevé de notes. Les sommes varient en fonction de la mention obtenue :

Jusqu’à 160 euros pour une mention.

Jusqu’à 250 euros pour une mention « Très bien ».

Où trouver plus d’informations ?

Les détails complets sur les aides et primes disponibles peuvent être retrouvés sur les sites internet des collectivités locales comme la Région et le Département, ainsi que sur les sites des banques participantes. Les nouveaux bacheliers et leurs familles sont encouragés à se renseigner et à déposer les dossiers nécessaires pour bénéficier de ces aides financières qui peuvent grandement faciliter la transition vers l’enseignement supérieur.