Les 7 familles Maloki, le nouveau jeu qui fait sensation

Communiqué

Les créateurs du célèbre jeu de plateau BatKrun, qui a connu un succès fulgurant auprès du public réunionnais en mettant en lumière le riche patrimoine de l’île, sont fiers d’annoncer le lancement de leur nouveau jeu « Les 7 familles Maloki » édité par la société Doskalidos, créatrice de jeux de société locaux.

Ce jeu, qui fera sans nul doute sensation, revisite le classique jeu des 7 familles en y intégrant des spécificités locales, offrant ainsi une expérience ludique et humoristique unique.

Le pitch du jeu donne déjà le ton décalé et pimenté :

« Dans un quartier où cohabitent 7 familles Maloki :

la fami Malfondé , devise de la famille « Alé gout’ a nou »

, devise de la famille « Alé gout’ a nou » la fami Ladilafé , « nou va okipe ot’ assiète »

, « nou va okipe ot’ assiète » la fami Lintéréssan , « gèt ek lo kèr fini ek lo zié »

, « gèt ek lo kèr fini ek lo zié » la Fami SarzèrDlo , « nou roul cari soud riz «

, « nou roul cari soud riz « la fami Lipocrite , « Den blanc, kèr noir »

, « Den blanc, kèr noir » la fami Zalouzi , « Coq mon voisin grosseur mon marmite »

, « Coq mon voisin grosseur mon marmite » la fami Mangékui, « Nou attend’ socisse frite dan vent’ cochon »

Règne une paix relative, mais rien ne va plus quand le Maloking (le plus Maloki des Maloki) sème sournoisement la zizanie.

Ce dernier se cache parmi un des joueurs, pour remporter la partie démasquez le grâce aux actions de jeux des « Malokartes » qui donnent des pouvoirs d’investigation en lien avec les comportements des différentes familles, si personne ne démasque le Maloking il remporte la partie.

Alors quel Maloki êtes-vous prêt à devenir pour gagner ?

Les créateurs ont rajouté malicieusement sur la boîte de jeu la mention : « Toute ressemblance avec une famille réelle ne saurait être fortuite ».

Chaque personnage a un petit nom « gaté » en lien avec sa famille par exemple :

« Dans la famille Malfondé, je demande le fils Grokèr », « Dans la famille Ladilafé, je demande la grand-mère Koméraz ».

Règles de jeu accessibles : tout en gardant la simplicité du jeu des 7 familles, cette version revisitée introduit des variantes de jeu pour plus de fun et de challenge. De 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans.

Les illustrations ont été réalisées par un artiste local « Kraaor », elles reflètent l’univers cartoonesque, humoristique et local des jeux Doskalidos.

Le mot des créateurs Erwan Tafiki et Jean Posé

« À travers notre travail, on veut mettre en avant la créativité réunionnaise, nous avons une culture tellement riche et profonde que les perspectives de création ludique sont infinies.

Cette fois-ci nous voulions mettre en avant une tradition locale qui participe également à notre vivre-ensemble : le « moucatage », dépeindre un peu les petits travers dans les comportements que nous connaissons tous ici, tout en restant dans une ambiance bon enfant et sans stigmatiser qui que ce soit car toutes les communautés sont représentées dans le jeu et aucune n’y échappe.

On s’est beaucoup amusé en créant ce jeu et les fous rires lors des parties tests ont fusés. Au-delà de notre vivre-ensemble nous voulons cultiver avec nos créations le rire-ensemble qui est pour nous tout aussi indispensable à notre société, nous sommes les ambassadeurs du rire-ensemble ».

DOSKALIDOS ambitionne de devenir un acteur majeur dans le domaine des jeux éducatifs et culturels à la Réunion. En combinant créativité, passion et respect des traditions, l’équipe espère enrichir les moments de convivialité en famille et entre amis tout en promouvant la culture réunionnaise.

« En une semaine de commercialisation, le jeu a fait un buzz monumental, et nous avons même du mal à suivre et réapprovisionner les points de vente, les boîtes de jeu se vendent « comme des petits pains » et prend le chemin pour devenir un phénomène de société ».

Un Séga humoristique pour le lancement du jeu !

L’artiste Myster ésop a créé un séga sur l’univers du jeu dont le titre est « 7 fami Maloki ». Sur un rythme entrainant et festif dans la plus pure tradition d’un séga dansant la chanson reprend avec humour les caractéristiques des 7 familles Maloki et les situations que cela pourrait donner dans la vie de tous les jours. Le clip met en scène une partie de jeu entre des acteurs qui représentent les personnages du jeu.

Le clip est devenu viral en atteignant plus 60 000 vues sur Youtube en moins d’une semaine !! Il est actuellement en rotation sur Exo FM qui via sa roulette magique fait gagner des jeux au public.

Clip réalisé par Lumeos production

Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=lE5LVuHc9Ew

Ensemble, jouons et célébrons la Réunion !

Le jeu des 7 familles Maloki est disponible dans les librairies, points culturels, boutiques touristiques et magasins de jeux spécialisés de La Réunion.

Vendu entre 10 et 11 euros.