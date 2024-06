Législatives : Suivez tous les résultats en direct

19h45

Sur la 3e circonscription, la course est de plus en plus serrée en tête avec moins de trois points d’écart entre le trio de tête composé de Nathalie Bassire (DVD), Joseph Rivière (RN), Alexis Chaussalet (DVG).

19H30

Sur la 3e circonscription, le RN revient à la charge. Joseph Rivière talonne Nathalie Bassire. Alexis Chaussalet reste au contact, mais en troisième position.

Sur la 2e circonscription, Karine Lebon est largement en tête au terme des premières centaines du Port.

Sur la 7e circonscription, Perceval Gaillard est toujours en tête, mais le RN se rapproche avec Jean-Luc Poudroux qui passe momentanément devant Thierry Robert.

19H

Premier tour d’horizon avec les premiers résultats partiels :

1ère circonscription : Les premières centaines montrent logiquement Philippe Naillet (UG) en tête devant René-Paul Victoria (LR) et Jean-Jacques Morel (RN).

2e circonscription : Karine Lebon (DVG) est largement en tête devant Christelle Bègue et Jean-Yves Morel.

3e circonscription : C’est beaucoup plus serré avec Nathalie Bassire (DVD) devant Joseph Rivière (RN) et Alexis Chaussalet (DVG) au coude-à-coude.

4e circonscription : Saint-Joseph met Emeline K/Bidi (DVG) largement en tête devant Jonathan Rivière (RN) et David Lorion (DVD).

5e circonscription : À St-Benoît, Joan Doro (RN) est pour l’instant devant Jean-Hugues Ratenon (DVG).

6e circonscription : Les frères ennemis dominent les débats, Alek Laï-Kane-Cheong devance Frédéric Maillot à Ste-Suzanne. Valérie Legros (RN) n’est pas loin.

7e circonscription : À St-Leu, Perceval Gaillard est devant. Le peloton est serré entre Thierry Robert, Jean-Luc-Poudroux et Karim Juhoor pour la 2ème place.