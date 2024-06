Législatives : Suivez les résultats dans la 7e circonscription

20h45 : Première réaction du député sortant Perceval Gaillard. Les résultats partiels le placent en tête sur la 7e circonscription. Contre qui sera-t-il au second tour ? C’est ce qu’attend de savoir le candidat pour poursuivre le travail du nouveau Front populaire.

19h22 : Le dépouillement du bureau 1 est terminé à Saint-Paul. Il place devant Perceval Gaillard, suivi de Jean-Luc Poudroux puis de Thierry Robert.

18h50 : Le taux de participation à 18h à St-Paul (7e circonscription) est de 44,05%, en hausse par rapport à 2022 (26,69%).

18h30 : La première centaine a été dépouillée au bureau 1 à Saint-Leu

18h00 : Un taux de participation final de 46,66 % est enregistré à 18h00 pour la ville de Saint-Leu, soit 13716 votants.

———–

La 7e circonscription est celle qui rassemble le plus grand nombre d’électeurs (121.066) et regroupe une partie de la commune de Saint-Paul (4, 5) ainsi que Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L’Étang-Salé et une partie de Saint-Louis (1). Dix candidats étaient en lice pour ce premier tour, dont les deux anciens maires de Saint-Leu, Thierry Robert et Jean-Luc Poudroux, sans oublier Cyrille Hamilcaro, ancien maire de Saint-Louis.

Le député sortant, le candidat du Nouveau Front populaire Perceval Gaillard, avait créé la sensation dans sa circonscription lors des législatives 2022 en l’emportant face à Thierry Robert (51,23% contre 48,77%), pourtant arrivé en tête du premier tour où 29,31% des votants s’étaient déplacés. Un exploit pour Perceval Gaillard qui avait à l’époque décroché l’investiture de la France insoumise, arrachée au forceps face au PLR d’Huguette Bello et d’Emmanuel Séraphin, qui privilégiaient Philippe Rangama.