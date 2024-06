6e circonscription : En tête, Frédéric Maillot appelle au désistement républicain

Frédéric Maillot appelle au désistement républicain. Au moment de commenter les premiers résultats de ce 1er tour qui le placent en tête devant Valérie Legros et Alexandre Laï Kane Cheong, le député sortant en appelle au "désistement républicain" pour faire barrage à la candidate du RN Valérie Legros. "Do moun la vu que le travail l’était là (...) Être en tête ça veut dire que le travail a payé", a-t-il affirmé dans son QG de Sainte-Marie aux côtés de l'élue régionale Céline Sitouze. Selon des résultats provisoires, Frédéric Maillot obtient 29,6% des suffrages exprimés, Valérie Legros 26,8% et Alexandre Laï Kane Cheong 24,8%. Suivent Nadia Ramassamy avec 10% et Mario Lechat 4,6%.

La 6e circonscription comprend la partie Est de Saint-Denis à partir du Chaudron jusqu’à l’entrée Ouest de Saint-André à Cambuston. Sainte-Marie est la commune la plus peuplée de la circonscription qui rassemble un total de 82.050 inscrits sur les listes électorales et 8 candidats en lice pour ce premier tour.

Au premier tour du scrutin de 2022, les deux anciens frères du parti Croire et Oser, Frédéric Maillot et Alexandre Laï-Kane-Cheong, étaient arrivés en tête avec 23,88% et 16,99% des voix sur un total de 24.159 votants (29,45% des inscrits). Le premier avait confirmé son avance face au leader de Croire et Oser, en l’emportant au second tour avec 52,99% des suffrages exprimés, avec une participation légèrement en hausse (31,7% de taux de participation).

Si Frédéric Maillot bénéficiait à l’époque du soutien de la machine régionale, la donne a changé depuis. Si son adversaire luttait avec son propre mouvement en 2022, ce dernier compte désormais sur les soutiens de deux communes, Saint-Denis (Bretagne, Domenjod et le Chaudron) et Sainte-Suzanne pour ces législatives anticipées, en plus de son réservoir de militants à Sainte-Suzanne. Frédéric Maillot, lui, ne peut compter que sur le soutien de la majorité régionale et de la mairie de Saint-André pour la partie de Cambuston.

Suivez en direct les résultats du premier tour des élections législatives sur la sixième circonscription de La Réunion. Voici les résultats définitifs après le dépouillement de la totalité des 28 bureaux de Sainte-Suzanne, les résultats de 27 bureaux sur 28 du canton de Saint-André et uniquement la 1ère centaine des bureaux de Saint-Denis.