5e circonscription : Joan Doro et Jean-Hugues Ratenon en tête

Plus grande circonscription de l’île en matière de superficie, la 5e circonscription compte 87.334 électeurs et regroupe les communes de Bras-Panon, Saint-André (2 et 3), Saint-Benoît, la Plaine-des-Palmistes, Salazie, Sainte-Rose et Saint-Philippe.

Jean-Hugues Ratenon avait été élu en 2022 pour un deuxième mandat face au candidat soutenu par Banian et la municipalité bénédictine, Ridwane Issa (Banian), qui concourait pour la majorité présidentielle. Jean-Hugues Ratenon avait récolté 36,38% des suffrages exprimés au premier tour, loin devant son adversaire qui avait obtenu le score de 16,69%. La participation lors de ce premier tour était de 30,83%. Le second tour n’avait été qu’une formalité pour Jean-Hugues Ratenon qui avait récolté 62,81% des suffrages contre 37,19% pour Ridwane Issa, battu de plusieurs centaines de voix à Saint-Benoit.