Législatives : Stéphane Albora soutient David Lorion

Communiqué

Le 30 juin prochain, La France est appellée à élire ses député.e.s.

Nous avons l’occasion de choisir des hommes et des femmes qui ensemble, pourrons porter et défendre un Projet pour La Réunion. Face aux extrêmes qu’on nous impose, je choisis la raison. En effet, d’un côté une extrême droite raciste,sans projet mis à part surfer sur nos peurs fabriquées.

De l’autre,une extrême gauche du mensonge et des arrangements. En 2022, j’ai cru en la publicité mensongère de la NUPES et au renouveau politique incarné par une jeune élue avec un parcours de vie dans lequel je pouvais me reconnaître. Malheureusement, la supercherie à vite montrer son visage. Mélenchon n’est jamais devenu 1er ministre,les problèmes financiers,sociaux et environnementaux des réunionnais se sont aggravés.

L’annonce d’un front populaire sans union et avec les mêmes mensonges d’il y a 2 ans c’est la route libre vers le chaos. L’enjeu de Saint Joseph est la prise de la mairie de Saint Pierre pour gouverner un Grand sud. J’aime mon île, j’aime ma ville et pour cela j’apporte mon soutien à la candidature de David LORION. Au delà de nos différences, de ce qui divise,dans l’intérêt collectif j’assume l’intelligence du travail ensemble pour un avenir serein et un projet Pour la Réunion de demain.