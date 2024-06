Législatives : Les Gaullistes de La Réunion lancent un appel du 18 juin

Communiqué des Gaullistes

Aujourd’hui encore la France est menacée par le désordre et le déclin. Aujourd’hui encore la solution peut se trouver dans le gaullisme. Le général de Gaulle nous a laissé une pensée, une parole et des actions. Sa pensée repose sur la souveraineté et la solidarité ; sa parole rassemble les Français d’ici, d’ailleurs et de toujours, au-delà des partis et des idéologies ; ses actions ont permis de protéger et de proposer le progrès social : c’est lui qui donne enfin le droit de vote et le droit d’accéder aux responsabilités politiques aux femmes, longtemps exclues par les trois premières républiques, le 21 avril 1944.

Aujourd’hui encore, pour régler l’insécurité qui empoisonne notre vie, et la peur de l’avenir pour la jeunesse, livrée aux incertitudes et aux interrogations, il faut nous tourner vers les valeurs que de Gaulle nous a enseignées : l’ordre, la liberté et la responsabilité dans la République du respect.

Ainsi, à l’heure où la population réunionnaise est de nouveau appelée aux urnes pour des élections législatives, nous lançons, en ce 18 Juin 2024, un appel solennel à soutenir les candidats qui s’inscrivent dans cet héritage et qui portent fièrement ces valeurs.

Les signataires :

Dominique FOURNEL

Delphine SMITH

Richenel HUBERT

Mario SERVIABLE

Emmanuel VIRIN

Pascal HO CHUI

Serge HOARAU

Valériane SERVIABLE

Jean-François DUPUY

Pascal RENAUDIERE DE VAUX

Jacques VOLSAN