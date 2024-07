Législatives : Coup de poker réussi pour Emmanuel Macron ?

Le président de la République a dissout l'Assemblée nationale au lendemain des élections européennes où son parti s'était retrouvé en troisième position derrière l'extrême-droite et la gauche. Emmanuel Macron a décidé de rebattre les cartes et de forcer les Français à se positionner pour une nouvelle majorité parlementaire. Ensemble se retrouve au soir du second tour des élections législatives en deuxième position et a la possibilité, à la faveur d'une alliance avec la droite, de redevenir la première force politique en France.

Emmanuel Macron a surpris tout le monde, même son Premier ministre, le dimanche 9 juin dernier lorsqu’il a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale. Le président de la République avait déclaré : « La France a besoin d’une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. » Après des années sans majorité parlementaire et un nombre record de 49-3, le chef de l’Etat a décidé de permettre aux Français de choisir leur gouvernement à travers des élections législatives anticipées.

Fort d’un résultat historique aux Européennes, le Rassemblement national s’est lancé dans la campagne en tant que favori. Et le RN, renforcé par une alliance avec une partie des anciens Républicains menés par Eric Ciotti. L’extrême-droite est sortie en tête des urnes au premier tour avec 37 sièges déjà obtenus et plus de 10,5 millions de voix (33,22% des suffrages exprimés).

Mais un barrage républicain s’est ensuite formé durant l’entre-deux-tours. Des candidats de l’union de gauche, comme de l’alliance présidentielle Ensemble, se sont désistés pour s’assurer d’éviter l’élection de nombreux députés RN.

Ainsi, au second tour, même si le Rassemblement national et ses alliés comptent toujours le plus grand nombre de voix (10 millions), ceux-ci régressent par rapport au premier tour. Ils n’obtiennent au final que 142 sièges. Notons tout de même qu’il s’agit là d’un record pour le RN aux Législatives qui, hors alliances, devient le premier parti de France (125 députés à lui seul).

Mais c’est l’union de gauche (Nouveau Front populaire) qui s’octroie le plus grand nombre d’élus au terme du second tour : 172. L’alliance présidentielle, Ensemble, culmine à 150 sièges.

Le parti d’Emmanuel Macron devient donc la deuxième force politique à l’Assemblée nationale. Et le président de la République pourrait être en passe de reprendre l’avantage dans les prochains jours. Des pourparlers vont être menés avec la droite républicaine (Les Républicains et les divers droite) qui ont obtenu 66 sièges. Une telle alliance verrait le chef de l’État réussir son coup de poker et placer son union du centre et de la droite comme la première puissance parlementaire du pays.