Législatives : Quand sera formé le nouveau gouvernement ?

Le Front républicain a relativement bien fonctionné à La Réunion. Malgré une très forte poussée du Rassemblement national.

Tous les députés sortants sont réélus, à l’exception notable de Nathalie Bassire, éliminée dès le premier tour, qui sera remplacée sur les bancs de l’Assemblée nationale par Joseph Rivière, le seul député RN réunionnais.

La participation plus forte d’environ 2,5 points par rapport au premier tour a plutôt joué en faveur des candidats du Nouveau Front Populaire, confirmant la mise en place de ce bouclier républicain contre le RN.

Mais parallèlement, on peut relever une stratégie « municipale », nombre de maires dont le poulain avait été éliminé dès le premier tour, préférant aider en sous-marin celui qui ne sera pas candidat face à eux dans leur commune en 2026. Même si on n’en a aucune preuve et même si les intéressés démentiront énergiquement, on peut légitimement se poser quelques questions, par exemple à Saint-Benoit, à Saint-Pierre, au Tampon ou encore indirectement à Sainte-Marie, où Céline Sitouze était un soutien actif de Frédéric Maillot. Sans que ces manœuvres des maires en place n’aient changé grand-chose aux résultats d’ailleurs.