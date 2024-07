Législatives à La Réunion : Les 6 députés sortant NFP réélus, le RN remporte un siège

Réunis ce dimanche soir à Sainte-Clotilde, les élus dionysiens accompagnés d’Olivier Hoarau et de Maurice Gironcel ont commenté les résultats encore tout frais de ce second tour des législatives anticipées. Comme en 2022, le Nouveau front populaire envoie 6 députés à Paris. Un bilan très satisfaisant localement pour cet assemblage politique de gauche mais contrasté par la toute première élection d’un député du Rassemblement national à La Réunion. Ericka Bareigts met en garde la population contre la tentation de l’extrême droite et d’une parole qui s’est encore un peu plus libérée au soir du 1er tour à La Réunion. Pour la maire de Saint-Denis, « l’extrême droite est l’ennemi de la démocratie mais se sert de la démocratie pour arriver au pouvoir. »