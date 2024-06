Législatives anticipées 2024 : Un premier sondage prévoit un raz-de-marée du RN

Le magazine économique Challenges a publié un premier sondage en vue des élections législatives anticipées prévues dans trois semaines. Le RN obtiendrait la majorité devant la Nupes (si l'union garde sa forme de 2022) et la coalition présidentielle.

Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale après la victoire écrasante du Rassemblement national aux Européennes. Des législatives anticipées se dérouleront le 30 juin et le 7 juin prochains. Le magazine économique Challenges a publié ce lundi un premier sondage Harris Interactive x Toluna en vue de ce scrutin à venir.

Le Rassemblement national y est crédité de 34% des intentions de vote au premier tour, devant la Nupes (selon sa configuration de 2022) avec 22% et la coalition présidentielle avec 19%.

D’après les projections du sondage mis en ligne par Challenges, le RN obtiendrait lors des prochaines législatives entre 235 et 265 sièges sur les 577 en jeu. Une alliance de gauche en décrocherait entre 115 et 145 et la coalition présidentielle devrait se contenter de 125 à 155 élus contre 249 actuellement.

Le sondage d’Harris Interactive x Toluna indique que Les Républicains n’atteignent que 9% d’intention de vote et Reconquête, 4%, pas assez pour siéger au Palais Bourbon.

Cette projection publiée par Challenges offre une première lecture, mais est quelque peu prématurée, car la gauche, divisée lors des dernières élections, n’a pas encore entamé le chapitre des négociations. Ce premier sondage montre toutefois que la réussite ou non du « front populaire » ou de « l’union progressiste » appelées par différents partis de gauche sera déterminante en vue du scrutin à venir.