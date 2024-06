Législatives anticipées 2024 : La gauche s’unit et forme le Front populaire

Les Ecologistes, les Insoumis, le Parti communiste, le PS, Place Publique et Générations ont signé un accord lundi soir en vue des élections législatives anticipées de 2024. Celui-ci s’axe sur le principe d’une « candidature unique » de gauche sur chaque circonscription.

La Nupes qui avait permis à la gauche de devenir la plus grande force d’opposition aux Législatives 2022 n’est plus. Mais face aux menaces que représentent l’extrême droite et la majorité présidentielle, les partis de gauche ont fait fi de leurs différences et ont aussi décidé de passer outre les tensions et disputes des derniers mois pour s’allier à nouveau. Le nouveau « Front populaire » est né lundi soir à Paris au siège des Verts.

Le principe de cette union a été acté lundi soir, cependant la gauche devrait dans les prochaines heures présenter un programme de « rupture » sur lequel partir en campagne pendant deux semaines.

Des négociations pour répondre à la crise politique

Les mots durs du député LFI sortant, François Ruffin, qui ont résonné comme un appel au rassemblement pour les partis de gauche. Dimanche soir, après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, il avait déclaré à ses camarades de gauche qu’il fallait « arrêter les conneries« . L’élu qui a dû rendre son écharpe a fait un parallèle avec la crise politique de 1929 provoquée par des affrontements violents menés par une ligue d’extrême droite. Un « front populaire » s’était alors formé et avait remporté la majorité aux Législatives suivantes.

En 2024, les partis de gauche se sont rassemblés pour faire face à un nouveau danger, celui représenté par le Rassemblement national qui tente de son côté de s’unir avec Reconquête et Les Républicains. Toutes les formations politiques du « Front populaire » ne considèrent cependant pas que l’union est scellée. Les proches de Raphaël Glucksmann, la tête de liste sortie en tête des mouvements de gauche aux Européennes, insistent : Place Publique a signé l’accord de principe afin de démarrer les négociations, mais l’alliance n’est pas faite.

À La Réunion, les partis politiques de gauche ont décidé de s’exprimer uniquement sur les plateaux de télévision, lundi soir. Une alliance devrait se reformer entre les deux plateformes de gauche bien que les tensions ne se sont pas encore dissipées, surtout après une campagne des Européennes marquée par des attaques en règle et des règlements de compte opaques. En 2022, l’union de gauche avait permis un raz-de-marée avec 6 députés élus sur 7.