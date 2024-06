Législatives 2024 : Tout savoir sur la 6e circonscription

Alexandre Laï-Kane-Cheong et Florence Chane-Tune sont les candidats investis dans la 6e circonscription par la Plateforme réunionnaise regroupant le PS, le PCR, Banian, Europe Écologie-Les Verts, Ansanm et Cilaos. Poussé par cette plateforme, le binôme qui avait récolté près de 47% des voix lors des législatives de 2022 en étant soutenu par aucune machine politique, donne les raisons de ce soutien et espère bien changer la donne face au député sortant, Frédéric Maillot.