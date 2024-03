Le service public en grève pour les salaires ce matin

L'intersyndicale CFDT – CFE CGC – CGTR – FO – FSU – SAIPER – Solidaires – UNSA appelle les agents et contractuels du service public et de la territoriale à manifester ce matin à partir de 9h à Saint-Denis et Saint-Pierre. Après les importantes mobilisations contre la réforme des retraites, l'interrogation sur la capacité à reprendre le combat demeure.