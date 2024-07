Le rappeur Naps sera jugé pour viol

Les accusations datent de 2021 lorsqu’une jeune femme de 20 ans a déposé plainte au commissariat de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, affirmant avoir été violée par le rappeur Naps, de son vrai nom Nabil Arlabelek.

Elle a raconté aux policiers que l’incident s’était produit dans un hôtel près de la gare de Lyon après une soirée en boîte de nuit. Selon son témoignage, elle avait été invitée avec des amies à la table du rappeur et l’avait suivi dans sa chambre d’hôtel. Elle affirme avoir été réveillée par un rapport sexuel non consenti et accuse Naps de l’avoir droguée, rendant ses membres paralysés.

Naps a vigoureusement nié les accusations, déclarant : « J’ai rien fait, je sais même pas de quoi il s’agit en vrai« , et estimant que la plainte avait pour but de nuire à sa réputation alors que son nouvel album sortait. Son avocat, Nabil Boudi, a fait appel de l’ordonnance de mise en accusation rendue le 15 mai, affirmant que son client conteste fermement ces accusations.

L’affaire a suscité une large couverture médiatique, notamment en raison de la notoriété de Naps dans le milieu du rap français. L’avocat du rappeur souligne que les accusations sont infondées et que son client est déterminé à prouver son innocence.