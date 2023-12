Le Port : Olivier Hoarau appelle à la prudence sur les routes

Le communiqué :

Prudence, prudence !

Le Port a connu deux événements graves à quelques heures d’intervalle. Deux victimes sont à déplorer. L’une d’elles a été sérieusement brûlée, mais est sortie de l’hôpital, l’autre est plus gravement touchée et son pronostic vital est engagé. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement et du courage à leurs proches.

L’imprudence, une fois de plus, est à l’origine de ces accidents. J’appelle tout le monde à observer la plus grande vigilance et à respecter les règles les plus élémentaires de conduite sur la voie publique.

En plus de vos vies, vous mettez également en danger celles des autres usagers de la route. Or, le caractère festif de cette fin d’année ne peut pas se transformer en drame et frapper des familles entières.

Chacun doit prendre ses responsabilités et mesurer les conséquences de ses actes pour que les fêtes restent joyeuses.

Bon réveillon à tous.

Le Maire du Port

Olivier HOARAU