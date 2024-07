Le GHER inaugure les nouvelles consultations sur son site de Saint-André

Communiqué

Ouvertes depuis avril 2024, la Direction du GHER a inauguré officiellement le 30 juin dernier des nouvelles consultations sur son site de Saint-André, en présence de M. Lionel Calenge, Directeur Général du CHU et du GHER, du Dr Vincent Appavoupoullé, Président de la Commission Médicale d’Établissement, de Mme Sabrina Dijoux, vice-présidente du Conseil de Surveillance du GHER, représentante de la CIREST, conseillère municipale de la commune de Saint-André, de M. Jeannick Atchapa, membre du Conseil de Surveillance du GHER en tant que conseiller départemental représentant le président du CD 974, maire de Bras-Panon, de Mme Sabrina Benoît, membre du Conseil de Surveillance du GHER, conseillère municipale de la commune de Saint-André et de M. Jean-Marc Péquin, premier adjoint au maire de la commune de Saint-André, ancien membre du Conseil de Surveillance du GHER et représentant de M Joé Bedier maire de Saint-André.

Dans le cadre de son projet médico-soignant, le GHER développe son offre de soins au plus près des patients du territoire Est.

Des nouvelles consultations de proximité

Le GHER propose désormais différentes consultations sur son site de St-André dans les spécialités :

* Diabétologie,

* rhumatologie,

* consultation mémoire,

* gynécologie médicale,

* obstétrique : par des médecins obstétriciens ou par des sages-femmes.

Prise de RDV médecine au 0262 98 82 95 et en gynécologie au 0262 98 85 46

Ces consultations se déroulent au sein des locaux du GHER, 673 chemin Lagourgue, 97440 Saint-André. Après quelques semaines de mise en place, plusieurs centaines de consultations ont déjà été réalisées sur site.

Le développement de ces nouvelles consultations délocalisées de proximité vise à renforcer l’accès à l’offre de soins de l’établissement, et à favoriser l’accès aux soins des patients du territoire Est.

Ce dispositif vient ainsi compléter l’offre de consultations du GHER sur le site de Saint Benoit.