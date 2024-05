Le collectif Ré-MaA lance une pétition « pour la tenue des promesses de l’Etat à Mayotte »

Pétition du collectif Re-MaA



À l’attention du Président de la République, du Premier ministre, et du Gouvernement,

Nous, collectif Resistance Reunion Mayotte en action, avons pris connaissance avec une profonde déception des récentes annonces et engagements non tenus par l’État concernant notre département.

Problèmes actuels à Mayotte :

Mayotte traverse une période de crise aiguë sur plusieurs fronts :

Violence et insecurité : Mayotte est en proie à une violence endémique , exacerbée par des bandes organisées et des actes de terrorisme. Les habitants vivent dans un climat constant de peur, les cambriolages, les agressions et les affrontements armés sont monnaie courante. Les forces de l’ordre, bien que dévouées, manquent cruellement de moyens pour faire face à cette insécurité croissante. Nous voulons l’Etat d’urgence a Mayotte compte tenue de la situation.

Pression migratoire : Notre île subit une pression migratoire extrême en raison de sa proximité avec les Comores et de sa situation géopolitique. Chaque jour, des embarcations surchargées arrivent sur nos côtes, amenant des milliers de migrants dans une departement en sousfrance. Cette situation épuise nos ressources, surcharge nos infrastructures, et pose des défis humanitaires et sécuritaires immenses . A cela s’ajoute, l’épidemie de choléra sur notre sol en provenance des Comores .

Infrastructures défaillantes : Les infrastructures de Mayotte sont insuffisantes et inadaptées aux besoins actuels de la population. Les écoles sont surchargées, les hôpitaux manquent de personnel et de matériel, et les services publics peinent à répondre aux demandes croissantes . La situation est particulièrement critique pour les infrastructures de transport, notamment l’aéroport, dont la piste longue nécessite un rallongement urgent pour des raisons de sécurité et de développement économique.

Nos révendications :

Il est grand temps que les promesses faites à notre territoire soient honorées. Nous réclamons ainsi :

L’abolition du droit du sol : La législation actuelle sur le droit du sol à Mayotte doit être revue immédiatement. La situation migratoire à Mayotte est unique et nécessite des mesures spécifiques. La pression migratoire incessante met en péril notre stabilité sociale et économique, et une révision de cette législation est indispensable pour freiner ce flux migratoire incontrôlé.

Le fin du séjour territorialisé : Nous demandons la fin immédiate du séjour territorialisé avec des moyens humains et materiels en mer comme sur terre.

Le rallongement de la piste longue : Pour des raisons de sécurité et de développement économique , le rallongement de la piste longue de notre aéroport, promis depuis longtemps, doit être réalisé sans plus de retard. L ’aéroport actuel est vital pour notre île, tant pour le transport de personnes que pour l’acheminement de biens essentiels . Un rallongement de la piste est nécessaire pour accueillir des avions plus grands et assurer des liaisons sécurisées et régulières . Bien que nous ne soyons pas opposés à la construction d’un deuxième aéroport, la priorité doit être donnée au rallongement de la piste existante pour répondre aux besoins urgents actuels car la population ne peut pas se permettre une fermeture générale.

Nous ne pouvons plus tolérer les délais et les excuses. La situation à Mayotte est critique et nécessite des actions immédiates et concrètes. Il en va de la sécurité et du bien-être de nos concitoyens. Nous demandons donc au gouvernement de respecter ses engagements et de mettre en œuvre ces mesures sans délai.

Nous appelons tous les Mahorais et nos compatriotes à signer cette pétition pour faire entendre notre voix et obtenir enfin les réponses et les actions que notre situation critique exige.

Signez cette pétition pour que l’État tienne ses promesses envers Mayotte !

Adressée à :

Monsieur le Président de la République

Monsieur le Premier minister

Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement

Madame la Présidente de l’Assemblée nationale

Monsieur le Président du Sénat

Mesdames et Messieurs les parlementaires

Monsieur le Préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement

Mesdames, Messieurs les élu.es,

Ensemble, faisons en sorte que notre voix soit entendue et que des actions concrètes soient prises pour l’avenir de Mayotte.