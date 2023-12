Le billet d’humeur de Mohamed Aït-Aarab : « Nous vivons une époque formidable »

Savez-vous ce que sont le E249, le E250, le E 251ou le E252 ? Les nitrites et nitrates de potassium et de sodium présents dans plus de dix mille produits vendus en France, donc également à La Réunion. Ces additifs sont notamment utilisés massivement par l’industrie agro-alimentaire comme conservateurs et colorants. Pour les repérer, il suffit donc de bien lire les étiquettes et la liste des ingrédients.

Or, depuis des années, les scientifiques nous ont alerté sur les dangers de ces produits injectés à haute dose dans des aliments que nous consommons régulièrement. Les risques de cancer, notamment colorectal ou de l’estomac, sont grandement liés à une consommation excessive de viande transformée ou de charcuterie.

Nul n’ignore donc les effets des nitrates et nitrites, présents également dans l’eau naturelle, ou les légumes feuilles. Et ce depuis 2010, date à laquelle les premiers travaux de l‘INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) ont prouvé que ces additifs avaient des conséquences négatives sur la santé.

Depuis plus d’une décennie, les scientifiques, les associations de défense des consommateurs, la Ligue contre le cancer, des politiques conscients de la situation comme Richard Ramos, député Modem du Loiret, se battent pour qu’un cadre juridique encadre les pratiques de l’industrie agro-alimentaire en la matière.

En vain ! Tant la force des lobbys et la mollesse d’un ministre de l’agriculture ont eu raison des efforts pour offrir à tous une alimentation plus saine.

En vain ? Peut-être pas !

Car l’U.E. toujours soucieuse du bien-être des 448 millions de citoyens de l’Union nous a pondu un de ces textes dont les crânes d’œuf de Bruxelles ont le secret

Ce texte baptisé Règlement d’Exécution (UE 2023/1173) a été publié le 16 juin 2023 au Journal Officiel de l’Union européenne. Il stipule que « les additifs pour l’alimentation animale énumérés à l’annexe devraient être retirés du marché. »

En clair, bienvenue aux nitrites et nitrates dans l’alimentation pour les humains ! Mais interdiction d’en mettre dans la pâtée du chien et du chat.

Cherchez l’erreur. Un qui doit être satisfait, c’est Nemo, le chien de notre président de la République.

Pour ma part, ma première résolution pour 2024 consistera à faire mes courses non plus chez Carrefour, Leclerc ou Leader Price, mais dans l’animalerie la plus proche où je ferai le plein de croquettes sans nitrites ni nitrates.

Bon appétit et joyeuses fêtes !