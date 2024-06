L’Arcad adresse un questionnaire aux candidats aux législatives

Dans le cadre de la campagne des législatives, l'Association Réunionnaise contre l'Antisémitisme et la Désinformation adresse un questionnaire aux candidats et candidates à la députation se présentant sur l'île de La Réunion.

Le questionnaire de l’Arcad :

Le 7 octobre dernier, l’offensive terroriste du Hamas contre Israël a réveillé les démons de l’antisémitisme en France. 1 676 actes ont été recensés en 2023, contre 436 en 2022. L’île de La Réunion, réputée pour son vivre ensemble, n’a pas été épargnée. Un club de Krav Maga a reçu des menaces de mort, tandis que les inscriptions antisémites, célébrant Hitler et l’Iran se multiplient dans la région nord.1 A La Réunion, le supposé modèle du vivre ensemble, basé uniquement sur le dialogue interreligieux a montré ses limites. Les Juifs de La Réunion n’ont reçu le soutien, ni du groupe de dialogue interreligieux, ni des autres religions. La classe politique, dans son écrasante majorité, est restée silencieuse sur le sujet.

L’antisémitisme est la discrimination et l’hostilité manifestées à l’encontre des Juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou supposément racial. Il doit se comprendre comme une hostilité contre des individus, pour leur appartenance réelle ou supposée au judaïsme. Il n’a rien à voir avec une critique de la religion en tant qu’idée.

L’antisémitisme contemporain est le fait de plusieurs groupes politiques : les groupuscules d’extrême droite et néo nazie, les islamistes, certains extrémistes religieux chrétiens et le courant initié autour d’Alain Soral et l’humoriste Dieudonné. Il est instrumentalisé par des pays hostiles à La France.

L’antisémitisme tue, comme le montrent les assassinats de Mireille Knoll, Ilan Halimi et Sarah Halimi, pour ne citer que quelques noms. L’antisémitisme est une attaque

contre la France et contre la laïcité. C’est la négation de la liberté individuelle de chacun, liberté de conscience, mais également droit à la sécurité et à la tranquillité.

Lors des attentats qui ont frappé la France ces dernières années, les Juifs ont été directement ciblés par les terroristes. Les victimes de la rue des Rosiers, de l’école Ozar Hatorah, de l’hyper casher en sont les tristes témoins.

Cet antisémitisme prospère sur les réseaux sociaux. Il a toujours été accompagné de la diffusion d’infox. La plus célèbre, le Protocole des sages de Sion, créé par la police politique tsariste, continue d’être cité et alimente l’idée d’un complot juif contre le monde. Parmi les infox, le négationnisme trouve encore des adeptes. Lenégationnisme, c’est la négation du génocide commis contre les Juifs par l’Allemagne nazie. L’antisémitisme progresse ouvertement, mais possède aussi des méthodes, dites du « dog wistling », ou appel du pied en anglais. On y trouve par exemple le détournement des dragons célestes de l’univers du manga One piece, qui servent à désigner les Juifs et leur supposé projet de domination mondiale.

Face à cette situation préoccupante, des citoyens de toutes religions, ou sans religions et toutes obédiences philosophiques, ont décidé de s’unir pour former l’Arcad et travailler à la lutte contre l’antisémitisme, la désinformation et la défense de la laïcité. À ce titre, en tant que candidat aux élections législatives anticipées de 2024, nous vous transmettons le questionnaire suivant afin de connaître votre positionnement et vos propositions pour défendre la laïcité et protéger l’ensemble de nos concitoyens.

1 Condamnez-vous sans réserve l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier et l’ensemble des crimes qui ont été commis en marge ? Cette condamnation ne vaut pas acceptation ou soutien à la politique de Benjamin Netanyahu.

2 Que proposez-vous pour lutter contre la recrudescence des actes antisémites en France et à la Réunion ?

3 Que proposez-vous pour lutter contre la diffusion des infox (fake news) en France, et notamment pour la lutte contre le négationnisme ?

4 Quelle politique défendrez-vous pour prévenir le retour des attentats islamistes en France ?

5 Que proposez vous pour mieux apprendre le respect de la laïcité à nos enfants ?

Pour répondre à ce questionnaire : assoarcad974@gmail.com