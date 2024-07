L’administratrice de la Croix Marine recadrée par l’Inspection du travail

Érigées dans les années 1970 et non conformes aux normes d’habitat admises aujourd’hui, deux barres d’immeubles de Vauban vont disparaître du paysage familier des Dionysiens. La municipalité ambitionne de reconstruire au même endroit un quartier plus agréable, avec des logements, une résidence pour personnes âgées et une école élémentaire.