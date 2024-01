La tempête Candice fait du sur-place

TEMPÊTE TROPICALE MODÉRÉE CANDICE

Distance des côtes réunionnaises : 235 km au secteur NORD-EST

Déplacement : Quasi-stationnaire.

Informations sur le système :

– La tempête tropicale modérée CANDICE a été baptisée à 08h UTC par le service météorologique mauricien et son centre se situe actuellement à près de 30 km au nord de l’île Maurice.

– Actuellement, quasi-stationnaire, elle devrait accélérer et prendre une direction Sud-Est au cours des prochaines 24 h où elle pourrait s’intensifier en forte tempête tropicale.

– En raison de la proximité de ce système avec les iles des Mascareignes, des conditions météorologiques dégradées à de divers degrés sont attendus dans les prochaines 48h. Des épisodes de fortes pluies et de vents forts sont possibles sur la Réunion et l’île Maurice. L’état de la mer sera également dégradé sur les iles sœurs et Rodrigues.

– Jeudi, le système devrait s’éloigner vers le Sud, loin des terres habitées, entraînant une amélioration progressive des conditions météorologiques.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 25/01 à 16h locales, par 22.9 Sud / 60.1 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 26/01 à 16h locales, par 25.7 Sud / 61.5 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 27/01 à 16h locales, par 28.8 Sud / 58.8 Est.

DEPRESSION EXTRATROPICALE,

Centre positionné le 28/01 à 16h locales, par 31.8 Sud / 56.7 Est.