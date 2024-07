La loi sur les retraites va-t-elle être abrogée ?

La présidente du groupe de la France insoumise Mathilde Panot, a annoncé aujourd’hui sur France Inter que son groupe allait déposer à l’Assemblée nationale une proposition de loi « pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans ». « Nous sommes des militants de convictions et nous tiendrons [...] le programme sur lequel nous sommes engagés », a-t-elle martelé, appelant les députés des autres groupes à prendre leurs "responsabilités". Et elle estime pouvoir trouver facilement une majorité pour le faire.

Dans la foulée, le Rassemblement national a annoncé vouloir voter le texte car « c’était dans notre programme« , a affirmé sur BFMTV Laurent Jacobelli, député RN de la Moselle.

Le texte pourrait donc recueillir les 72 voix du NFP et les 126 voix du RN. Reste à savoir ce que feront les autres membres du Nouveau Front Populaire. S’ils votent tous en faveur de l’abrogation du texte, celui-ci pourrait recueillir les 193 voix du NFP plus les 126 voix du RN et ainsi obtenir la majorité absolue de l’Assemblée nationale.

D’ores et déjà, Cyrielle Chatelain, présidente du groupe Ecologiste et social a fait savoir que son groupe (38 membres) allait voter le texte : « Nous avons combattu ensemble contre la retraite à 64 ans. Nous déposons ensemble l’abrogation de la réforme des retraites. Et ensemble nous arriverons à convaincre l’Assemblée de mettre un terme à cette réforme injuste », a-t-elle déclaré sur X.

Dans son discours de victoire, au soir du 2ème tour, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé que « dès cet été, peuvent être pris les décrets pour l’abrogation de la retraite à 64 ans« . Le fait que son groupe choisisse de passer plutôt par le biais d’une proposition de loi fait dire aux observateurs que les membres du NFP ont pris acte de leur incapacité à former un gouvernement.

Ce qui a fait dire à Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, sur X. « Quelle bande d’escrocs ces Insoumis », a-t-il écrit. « Je pense aux honnêtes gens qui ont cru à leurs mensonges. En cas de victoire, les “insoumis” avaient promis l’abrogation par décret de la réforme des retraites avant les vacances ! Finalement, ce ne sera qu’une énième proposition de loi« .

L’Assemblée nationale ayant suspendu ses travaux, celle-ci ne sera pas débattue avant plusieurs mois.